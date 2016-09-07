61歲還是「完璧之身」？費玉清：早就自己人工摧毀
61歲歌手費玉清（小哥）縱橫歌壇40餘年，清亮嗓音搭配招牌手勢，獨樹一格的演唱方式深受觀眾喜愛，只是演藝成就非凡的他，感情世界卻仍像一張白紙，近日他在節目被問到是否還是「完璧之身」？只見費玉清幽默回應「我早就自己人工摧毀」，更笑問「想不想見我的內人？」讓在場所有來賓笑翻。
對愛情始終抱持著「寧缺勿濫」心態的費玉清，即便感情空窗多年，但他對於相關話題仍不避諱回答，近日他在節目上和他人聊到「婚前性行為」時，直說自己絕對能「守住最後一道防線」，接著更作勢要掏出醫生證明，讓在場所有來賓大吃一驚，未料下一秒他隨即改口：「我這個年紀實在騙不過去了，早就自己人工摧毀了！」
不改幽默本色讓主持人和來賓笑到不行，有人誇讚費玉清有雙「勤勞的雙手」，沒想到他直接伸出手，直說：「想不想見見我的內人，跟內人握握手吧！」再次讓眾人笑倒，網友也紛紛笑說：「果真不愧是污妖王！」、「我被人工摧毀洗腦了」，笑虧費玉清應該改名叫「費玉污」。
(中時電子報)
關鍵字：費玉清
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