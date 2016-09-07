續任富邦總教練 葉君璋：建立球隊文化
富邦7日與義大簽署備忘錄，確定接手義大犀牛，先前傳出總教練有可能換人，但富邦育樂總經理蔡承儒7日表示，總教練會由葉君璋續任。得知此消息後，葉總則說：「這樣才有壓力，人家相信你，就是要負起這樣的責任。」
義大犀牛確定轉賣給富邦，根據內部消息，總價碼為2.8億台幣，至於富邦入主後球隊的總教練人選，4日蔡承儒表示，沒有考慮更換總教練，將繼續由葉君璋擔任。
人在新莊球場準備晚間對上Lamigo桃猿之戰的葉君璋，結束賽前練習後透過媒體得知這項消息，他說：「這樣才有壓力，沒有確定就沒有壓力，本來也就是在這個位置(總教練)上，基本上，就是要想辦法讓球隊往更好的地方發展。」
葉君璋2014年底和義大簽下3年約至明年底到期，2018年還有選擇權，因此原本媒體報導，葉君璋若明年沒有續任總教練，有可能轉任領隊或其他職務，如今確定留任，葉總說：「大家都把我的合約放在前面，說我還有幾年約，但我覺得以新球隊來說，這是最不應該去談的事情。」
6日受訪時，葉君璋就曾表示，不希望自己因個人而造成未來公司困擾，今天他也進一步說明，「不應該說葉君璋還有合約，所以一定要擺一個位置給他，這樣子對球隊的未來不一定是好的。」
義大將在11月1日正式轉手給富邦，有了「富爸爸」撐腰，擔任總教練的葉君璋想法不變，「其實季初我就有跟選手和所有教練說，我們要創造什麼樣的『文化』，當你想到這支球隊，你會感覺到什麼，這就是球隊的『文化』，這才是職業運動，除了贏球之外，最重要的就是文化。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。