續任富邦總教練 葉君璋：建立球隊文化

義大犀牛總教練葉君璋。（葉姵妤攝）

富邦7日與義大簽署備忘錄，確定接手義大犀牛，先前傳出總教練有可能換人，但富邦育樂總經理蔡承儒7日表示，總教練會由葉君璋續任。得知此消息後，葉總則說：「這樣才有壓力，人家相信你，就是要負起這樣的責任。」

義大犀牛確定轉賣給富邦，根據內部消息，總價碼為2.8億台幣，至於富邦入主後球隊的總教練人選，4日蔡承儒表示，沒有考慮更換總教練，將繼續由葉君璋擔任。

人在新莊球場準備晚間對上Lamigo桃猿之戰的葉君璋，結束賽前練習後透過媒體得知這項消息，他說：「這樣才有壓力，沒有確定就沒有壓力，本來也就是在這個位置(總教練)上，基本上，就是要想辦法讓球隊往更好的地方發展。」

葉君璋2014年底和義大簽下3年約至明年底到期，2018年還有選擇權，因此原本媒體報導，葉君璋若明年沒有續任總教練，有可能轉任領隊或其他職務，如今確定留任，葉總說：「大家都把我的合約放在前面，說我還有幾年約，但我覺得以新球隊來說，這是最不應該去談的事情。」

6日受訪時，葉君璋就曾表示，不希望自己因個人而造成未來公司困擾，今天他也進一步說明，「不應該說葉君璋還有合約，所以一定要擺一個位置給他，這樣子對球隊的未來不一定是好的。」

義大將在11月1日正式轉手給富邦，有了「富爸爸」撐腰，擔任總教練的葉君璋想法不變，「其實季初我就有跟選手和所有教練說，我們要創造什麼樣的『文化』，當你想到這支球隊，你會感覺到什麼，這就是球隊的『文化』，這才是職業運動，除了贏球之外，最重要的就是文化。」

(中時電子報)