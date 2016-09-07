NBA球星詹皇 取消明馬尼拉訪問行程

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運動品牌耐吉今天宣布，美國職籃NBA球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）受到某後勤行程安排問題的影響，取消明天起2天馬尼拉訪問。

耐吉公司（Nike）宣布，因某後勤行程安排上的問題，必須做出取消詹姆斯亞洲之旅馬尼拉行程的困難決定。

聲明說，「我們向菲國所有球迷表示歉意，將尋求重新安排馬尼拉行程。」

詹姆斯原訂於8日、9日訪問馬尼拉。今年6月間帶領克里夫蘭騎士隊拿下NBA冠軍的詹姆斯，原本要在馬尼拉主持1場籃球訓練營。

因應上週納卯市爆炸案帶來的恐怖威脅，菲律賓目前處於「全國緊急狀態」，以利軍警鎮壓惡徒的「目無法紀暴力行為」。1050907

(中央社)