台中郵局募愛心 送弱勢學童月餅

翁子國小三年級陳姓女同學（右）、賴姓男同學（左）代表受贈，兩人很期待拿到愛心月餅，希望帶回家與父母、爺奶分享。（王文吉攝）

學童忍不住搶先品嘗愛心月餅，臉上露出滿足笑容。（王文吉攝）

台中郵局在豐原郵務大樓舉行豐原、后里區「喜憨兒愛心月餅」捐贈儀式。（王文吉攝）

台中郵局連續4年發動郵局窗口募集善款，採購喜憨兒月餅，送給弱勢家庭快樂過中秋，今年共募得1千餘盒，上午在豐原郵務大樓舉行豐原、后里區「喜憨兒愛心月餅」捐贈儀式，轉送給轄區內15所國中、小弱勢學童。

台中郵局局長何重謙表示，同仁推動愛心月餅認購活動，無形中帶動大眾重視弱勢，此禮代表對社會的關懷，雖然重量輕但情意重。郵務稽查陳世育說，今年中秋送貨量是平常3倍，為了讓弱勢孩童開心過節，加班送月餅「歡喜也甘願！」

上午捐贈儀式，翁子國小由三年級陳姓女同學及賴姓男同學代表。兩人家中經濟狀況不佳，不會特別買月餅過節。賴童回憶念幼稚園時，老師買來班上分享，他才有機會吃到。陳童則說，很期待拿到月餅，會跟沒同住的爺爺、奶奶分享，因為爺奶很照顧她。

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