祖雄被含腳趾　眾人臉紅心跳

祖雄要被含腳趾，現場氣氛超High。（出類映像提供）

FUFU輕含祖雄腳趾。（出類映像提供）

由曲家瑞、威廉、Hero祖雄共同主持的同志綜藝節目《TA們說》本周推出第三集，不僅有同志天菜祖雄被彩虹聯萌成員FUFU含腳趾，網紅林進則被好友舌舔牙套，現場人都臉紅心跳輕一陣大驚呼。

特別來賓利晴天和大久保麻梨子，在與主持人的連環逼問之下，兩人也分別招供曾經對同性「怦然心動」，有過想和同性交往的念頭。

(中時)