中市巷道標線型人行道反應佳 地方爭取增設
台中市第一分局在轄區人車較密集的6米以下狹小巷道，規劃9處標線型人行道，尤其是學校附近的學童上下學通道反應佳，中區里長更是積極爭取在光復國小周邊擴大辦理。第一分局表示，已再評估9處將規劃擴大辦理。
台中市推動標線型人行道，第一分局陸續鎖定轄區6米以下的狹小重要交通巷道劃設，在有限道路空間規畫人車分道，暑假期間並與區公所及交通局合作，在向上國中及光復國小附近劃設標線型人行道，頗受師生及家長肯定。
中區柳川里長蔡翠碧擔任第一分局大誠分駐所的志工小隊長，最近接獲不少里民反映，要求在光復國小周邊再增設標線型人行道，並推廣到各學校，建立行人友善空間。
第一分局表示，今年初至今已規劃9處標線型人行道，尤其學校附近頗受好評，目前已再評估9處規劃擴大辦理。標線型人行道與一般實體人行道無異，若在標線型人行道上違規停車，可處新臺幣600元至1200元罰鍰，呼籲汽車駕駛人務必遵守，維護用路人安全。
(中時)
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