印尼官員：毒販生命不值得尊重 加強執法

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印尼毒品氾濫嚴重，國家緝毒局局長布迪表示，毒販扼殺許多人的生命，毒販的生命不值得被尊重。緝毒局正在增加武器、人員、科學技術等，以加強執法效力。

印尼毒品氾濫，國家緝毒局資料顯示，印尼國內有450萬人是毒品成癮者，平均每天有33人死於使用毒品。吸毒者年紀最小的只有10歲。

印尼吸毒者每年消耗1400萬顆搖頭丸，每年在印尼境內流通的大麻高達15.8萬公斤、安非他命則有21.9萬公斤。

印尼近來大力掃毒，引發外界批評違反人權。對此，布迪（Budi Waseso）表示，毒販扼殺許多人的生命，毒販的生命不值得被尊重。

布迪指出，若說緝毒局違反人權、造成毒販被處決，這和毒販動輒造成百人喪生，哪一個比較嚴重？他說，答案顯然後者。

不過，他也強調，只有在緝毒局及執法人員確認並找到嫌犯犯罪的證據、證明嫌犯確實為毒販後，印尼政府才會實施嚴厲的制裁。

為了加強打擊毒品犯罪，布迪表示，緝毒局正增加武器、緝毒人員、科學技術等，以加強執法效力。1050907

(中央社)