大巨蛋案 鄧家基：樂見遠雄退讓和轉變
台北市副市長鄧家基今天說，樂見遠雄退讓和轉變及尊重公共安全，下午有收到遠雄承諾同意書，已委請律師和都發局及環保局進行了解，這也證明市府對公安堅持。
鄧家基與台北市政府發言人林鶴明下午開記者會回應遠雄。鄧家基說，樂見遠雄退讓和轉變及尊重公共安全，明天上午開記者會對外說明正式立場。
鄧家基表示，遠雄遞送書面同意書並表達會依相關主管機關規定的法定程序辦理，證明過去市府依法行政態度是合理，遠雄的態度轉變，明確承諾願意依法定程序並交由相關單位審查，市府認為是具體且有建設性進步，非常樂見遠雄回應市府對公安堅持，願意依照市府審查標準。
媒體提問，遠雄要求市府提出相關公安審查的法源基礎，收到同意書後是否讓遠雄續建或朝向終止契約？
鄧家基說，審查部分仍須依照相關主管機關規定進行審查，包含都發局、環保局、台建中心；遠雄遞件的同意書，相關內容正由律師團和相關單位審慎評估，明天會對外說明。
鄧家基不斷重申，審查及相關細節和遠雄送來的同意書是否符合相關規定以及7項審查的法定程序等詳細狀況，律師團及相關主管機關目前正在審慎評估，明天會提出評估報告和大巨蛋未來整體發展。
鄧家基說，遠雄從過去堅持私設刑堂，到現在願意接受市府相關機構審查；至於「退讓」一詞，是遠雄下午開記者會時，一再強調，「遠雄願意退讓，市府樂見但會審慎評估」。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。