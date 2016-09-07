大巨蛋案 鄧家基：樂見遠雄退讓和轉變

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台北市副市長鄧家基今天說，樂見遠雄退讓和轉變及尊重公共安全，下午有收到遠雄承諾同意書，已委請律師和都發局及環保局進行了解，這也證明市府對公安堅持。

鄧家基與台北市政府發言人林鶴明下午開記者會回應遠雄。鄧家基說，樂見遠雄退讓和轉變及尊重公共安全，明天上午開記者會對外說明正式立場。

鄧家基表示，遠雄遞送書面同意書並表達會依相關主管機關規定的法定程序辦理，證明過去市府依法行政態度是合理，遠雄的態度轉變，明確承諾願意依法定程序並交由相關單位審查，市府認為是具體且有建設性進步，非常樂見遠雄回應市府對公安堅持，願意依照市府審查標準。

媒體提問，遠雄要求市府提出相關公安審查的法源基礎，收到同意書後是否讓遠雄續建或朝向終止契約？

鄧家基說，審查部分仍須依照相關主管機關規定進行審查，包含都發局、環保局、台建中心；遠雄遞件的同意書，相關內容正由律師團和相關單位審慎評估，明天會對外說明。

鄧家基不斷重申，審查及相關細節和遠雄送來的同意書是否符合相關規定以及7項審查的法定程序等詳細狀況，律師團及相關主管機關目前正在審慎評估，明天會提出評估報告和大巨蛋未來整體發展。

鄧家基說，遠雄從過去堅持私設刑堂，到現在願意接受市府相關機構審查；至於「退讓」一詞，是遠雄下午開記者會時，一再強調，「遠雄願意退讓，市府樂見但會審慎評估」。1050907

(中央社)