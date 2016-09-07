台化要求展延 彰縣：應提具體改善措施

我要評比

彰化縣政府今天發出聲明稿指出，針對台化公司要求展延3座汽電共生鍋爐操作許可證，縣府要求台化提出具體污染改善措施。

縣府指出，台化應依照改善措施及承諾事項確實操作，降低空氣污染排放。

針對台化彰化廠3座汽電共生鍋爐操作許可證及生煤使用許可證將在28日到期，經濟部昨天和環保署共同召開「台化公司汽電共生設備申請固定污染源操作許可證展延釐清會議」，會後經濟部強調，是否展延將交由彰化縣政府決定。

而彰化縣政府也在今天下午發出新聞稿回應指出，為了維護空氣品質，彰化縣環保局要求台化應提出具體污染改善措施，並依照改善措施及承諾事項確實操作，以降低空氣污染排放。

縣府指出，台化公司3座汽電共生鍋爐，生煤成分應符合環境影響說明書的承諾值，同時依照「彰化縣鍋爐蒸氣產生程序許可證審查原則」規定，提出空氣污染改善措施，改善方式應符合固定污染源最佳可行性控制技術，以減少製程產生之空氣污染物。

縣府要求，台化也應該配合在空氣品質不良時啟動污染源降載，降低對空氣品質的影響。至於所提出的污染改善措施，應明確量化減量目標及訂定合理改善期程。1050907

(中央社)