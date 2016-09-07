《進擊的大叔》前往深山秘境　孫其君嚇到腿軟

《進擊的大叔》深入台東秘境。（三立提供）

孫其君抓著繩子行走在陡峭山坡，直呼嚇到腿軟。（三立提供）

一行人體驗親手做愛玉。（三立提供）

Vidol實境節目《進擊的大叔》前往台東海端鄉秘境栗松溫泉，阿山、MASA山下勝與孫其君跋山涉水，因為山勢險峻，大家戴著手套、抓著繩子才能行走，回想起過程艱辛，孫其君說：「山坡坡度大約有70度，我們三人走到快腿軟，真的是秘境。」體驗時，阿山被溫泉燙到彈跳起來，他笑著說：「溫度很高，屁股…真的很燙。」

除了體驗栗松溫泉外，三人還親手做愛玉；山下勝將愛玉子用絲襪包起來，在水中搓揉擠壓，靜置後凝結為愛玉凍，孫其君笑著說：「經過這次的旅行，我才知道原來愛玉是從樹上採下來後，經過削皮、曬乾、在水中搓揉擠壓，才能做出愛玉凍。」

(中時)