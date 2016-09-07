許瑋甯筋骨軟Q做這動作 黃鐙輝驚「沒演屍速列車太可惜」
從模特兒轉戰戲劇、電影圈的藝人許瑋甯，擁有亮麗外型和姣好身材，是不少人心中的女神，精湛演技亦備受肯定。平常就有健身習慣的她，今（7日）在臉書分享拉筋照，沒想到竟引來好友黃鐙輝驚呼「沒演屍速列車太可惜」。
韓國災難片《屍速列車》自上映後好評不斷，在台票房已突破1億台幣，成為台灣韓片賣座冠軍，除了深刻描繪人性黑暗面、父女情，賺人熱淚外，讓人緊張度破表的逼真活屍，當然也是看點之一。劇中活屍群演員都經過半年的集訓，怪異又詭譎的肢體動作、表情都表現得相當到位，尤其快變身活屍時，身體折來折去的模樣，讓觀眾看了心底發寒。
而許瑋甯今在臉書貼出運動照，還幫這畫面取名為「拉筋中的凝視」，照片中，她輕鬆地就把腳折到能和自己對視的狀態，並把手勾到身後，由此可見她筋骨軟Q的程度。好友黃鐙輝看到照片則馬上聯想到活屍，即搞笑地留言「靠，你沒演屍速列車，太可惜了」，隨後則有粉絲笑稱女神明明就很美，大讚許瑋甯的柔軟度。
(中時電子報)
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