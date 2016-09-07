用閱讀治癒心情！市圖永和分館醫院駐點服務
用閱讀治癒心情！新北市立圖書館永和分館每周三將在永和耕莘醫院駐點，提供借書及辦證服務，住院病患、家屬及醫護人員可利用網路借書方式，館員每周會將借閱的圖書送至醫院及病房，提供讓身心安頓的閱讀服務。
住院的病人及家屬心情通常沉悶，為了紓解病患及家屬的憂慮心情與壓力，永和分館近來開始與耕莘醫院合作，每周三下午定期在醫院駐點，提供現場辦證及借還書服務，還有貼心的病患與醫護送書服務。
「服務很貼心！」每周到醫院洗腎3天的趙媽媽說，利用上網預約的方式借書，可以直接在醫院借書，洗腎過程中看書，可以轉移注意力，讓枯燥的時間不再變得那麼難熬，覺得時間一下子就過去了。
圖書館的服務也深獲醫護人員好評，王醫師說，駐點服務讓他可以利用看診的空檔時間，為孩子挑選、借閱課外讀物，順利完成暑假作業，這項服務不僅造福病患，忙碌的醫護人員也受惠。
永和分館主任江燕鳳說，住院、陪病、候診時間漫長，對病人來說，書本雖然不能治療身體的疾病，但卻有心靈療癒的作用，分館每周定期至耕莘醫院提供病患閱讀服務，並於醫院內設置漂書站，提供各類圖書免費取閱。
江燕鳳說，希望能提供住院、就醫候診的病患與陪病家屬多多利用閱讀來打發時間、放鬆心情，情緒低落的時候，看本書，用閱讀治癒心情，忘卻身體的不舒服。
(中時)
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