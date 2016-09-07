東京都知事小池百合子推動改革 率先降半薪
日本東京都知事小池百合子推動改革以身作則。小池7日表示，預定在28日召開的都議會例行會議上，提出知事薪水減半的條例草案。
目前東京都知事的月薪含津貼在內約175萬日圓（約新台幣53.5萬元），加上約800萬日圓的年終獎金等，年收約為2896萬日圓（約新台幣891萬元），若知事降薪條例案通過的話，將減至1448萬日圓（約445萬元）。
小池在今年7月的都知事選舉時，向選民承諾了「要將知事的薪資減半」，當選後便研討付諸實現的時期。她就任知事後也強調，要推動行政、財政改革，第1步先從自己下手，即薪資減半。草案中將降半薪的期限暫定為1年，明年度將再重新討論。小池預定將在9日的記者會上說明此事。
東京都議會議員的薪資1年約為1708萬日圓（約新台幣525萬元），居日本全國第一。都知事降半薪後，都議員薪資也應該削減的聲浪勢必升高，東京都議會各會派將如何對應，條例案會通過還是被否決，成為關注的焦點。
日媒報導，東京都議員除了薪資之外，只要出席議會，1天最少可領1萬日圓，每個月還有約60萬日圓的「政務活動費」。由超黨派都議員組成的「都議會應有之狀態檢討會」將針對議員薪資和經費削減等問題進行討論，預定年底做出結論。
(中時)
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