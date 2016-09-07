立體放射療法好威 消滅肝癌免開刀
免開刀也能治肝癌，一名77歲阿嬤去年健檢時，發現肝臟長了顆2公分腫瘤，但因阿嬤年紀大又有糖尿病，以傳統開刀方式風險太高，因此改用立體定位消融放射治療，成功擺脫癌症。
收治病例的三總放射腫瘤部主治醫師黃文彥今天表示， 以往治療肝癌，多以傳統手術切除或是放射治療，但阿嬤年事已高又有糖尿病，如開刀恐導致傷口不易癒合；放射治療則需要5至6週，還可能出現噁心、嘔吐、疲憊等副作用。
他說，阿嬤使用的「立體定位消融放射治療」（Stereotactic ablative radiotherapy）是最先進的放射治療技術，能將高劑量放射線精準導入腫瘤，殺死癌細胞且不傷及正常組織，不但療程只要3到5天，副作用也少，腫瘤控制率可達7到9成。
黃文彥說，這項技術2009年引進三總至今，已治療870人，當中以肝癌320人最多、其次則是肺癌有275人，還有像是胰臟癌、攝護腺癌、腎癌、頭頸部腫瘤等，多是年紀大、多病、體能狀況不佳、不適合手術、等待換肝、合併血管栓塞等待治療的患者。
黃文彥指出，目前健保有條件給付立體定位消融放射治療，以肝癌為例，須符合原發性肝膽單一病灶、肝功能良好、體能狀態中等、腫瘤小於5公分，以及無法手術切除、血管栓篩及電燒治療等條件。1050907
(中央社)
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