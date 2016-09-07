視障者演奏 撫慰患者抗病魔
視障者陳威辰家庭壓力重，爸爸過世、哥哥生病，經濟重擔落在媽媽身上，他靠著演奏樂器幫忙賺錢貼補家用。今天在國泰醫院演奏，撫慰病人和家屬的心。
國泰綜合醫院下午舉辦「點亮生命 心中有愛」音樂會，邀請台中啟明學校畢業視障生陳威辰、夏官鼎及黃靜湄共同演奏小喇叭、小提琴及鍵盤樂器。
陳威辰表示，他的父親4年前肝癌過世，哥哥也因嚴重肺病開刀，弟弟還在讀高中，全家僅靠媽媽挑水泥及接零工，辛苦養育家中3名孩子，壓力很大。他專精小喇叭、鋼琴等樂器，希望趁著空檔時多接幾場活動或婚喪喜慶演出機會，努力賺錢，減輕媽媽負擔。
他們3人共同合奏「小幸運」、「Proud of You」等11首國、英語流行及經典歌曲，醫院大廳傳出陣陣美妙樂音，使得原本面有愁容的患者與家屬，也沉浸在音樂中，忘記煩惱。
病患劉女士表示，看到這些視障演奏者精采的演出，真是很感動，應該學習他們眼盲心不盲的精神，以堅強毅力，努力對抗病魔，學會看見生命的光明面。
國泰醫院醫務顧問林志明也表示，藉由音樂會希望讓患者療癒病痛、家屬紓緩壓力，同時希望藉此拋磚引玉，讓更多企業看到這些視障生的優秀音樂才藝，邀請他們演奏，鼓勵他們。1050907
(中央社)
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