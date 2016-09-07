藍尾冬大爆發 蘭嶼友善近魚獲驚喜
上千尾的藍尾冬魚在四周悠游，毫不畏懼的貼近潛水人員，這是蘭嶼海域近來以友善餵食等近魚方式的成果，讓潛水業者等有心保育人士大為振奮。
潛水教練謝明昌說，藍尾冬是一種很怕人群的魚種，以前在蘭嶼島周邊雖然會看到牠們的蹤跡，卻很難有機會和潛水客親密互動。
近年來，島上一批潛水教練嘗試用友善潛水的方式靠近魚群，先用魚雜等天然食物吸引藍笛鯛、四線鯛等珊瑚礁魚類後，再慢慢跟藍尾冬互動，終於讓魚群放棄戒心，靠近人類。
蘭嶼擁有得天獨厚的潛水條件與環境，謝明昌說，海洋觀光資源必需是長久經營才有成效，這一次藍尾冬大爆發就是很好的例子。近年不斷勸說島上原民族人，儘量不要捕捉，讓海裡的魚獲得復育，為蘭嶼永續觀光一起努力。1050907
(中央社)
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