歌迷買黃牛票 青峰：違背蘇打綠的初衷
樂團蘇打綠日前宣布將休團3年，造成暫別巡迴演唱會一票難求，也讓黃牛有機可趁，主唱青峰今天在臉書上說，有人掏腰包，黃牛才有供需，買黃牛票的人，已經違背蘇打綠的初衷。
蘇打綠在今年金曲獎慶功宴上宣布將休團3年後，推出「In Summer印夏天」巡演計畫，作為暫別的最後演出，10場演唱會的門票，在開賣當下都立刻秒殺，造成不少歌迷向隅，卻也讓黃牛有機可趁。
對於黃牛現象，蘇打綠主唱青峰今天語重心長地在臉書上寫道，「黃牛也是有人掏腰包，縱容，才有供需。」他對歌迷喊話，「要怎樣都是你們的自由，但無論如何，這（買黃牛票）違背了蘇打綠的初衷，也與蘇打綠的精神背道而馳，買的人，換來了門票，恐怕也難以聽進我們的心。」呼籲歌迷拒買黃牛票。
有些黃牛自稱是蘇打綠的粉絲，青峰也回應，「賣的人，還理直氣壯說自己是喜歡蘇打綠的，那就真的傷害蘇打綠的真心了。」反對黃牛的立場堅定。
不少買不到票的粉絲也紛紛表達怒氣，有網友說，「寧願用自己的爛網路殷切期待每一場表演的直播，也不會去製造這種供需。」立挺偶像觀點；也有人表示，「希望真心喜歡蘇打綠的朋友，能夠了解蘇打綠的用心。」1050907
(中央社)
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