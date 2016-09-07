來「殿」打卡！城隍爺保平安
另類來「殿」打卡！東港鎮東福殿城隍廟，為讓老廟宇走進年輕新世代，10餘年前開始e化推廣，由竹科工程師葉逸齊一手包辦，近年來打卡風潮興盛，宣傳平台由部落格轉戰臉書，盼藉由打卡保平安的動作，持續宣達勸人為善的城隍信仰觀念。
10餘年前，家住高雄林園的葉逸齊剛大學畢業，等候入伍的期間恰逢東港迎王祭，東福殿為迎王開始訓練24司陣頭，而本身對城隍信仰相當有興趣的他，每到晚上廟方訓練時，必定會出現跟著一起操演，久而久之也成了廟中一員，負責文宣推廣的部分。
「年輕人想法總是比較多，也相當與時並進。」東福殿志工黃俊程說，在閒聊之餘，大家都有共識城隍廟雖是老廟，但絕對不能與社會脫軌，正巧時下部落格興起，葉逸齊開始當起部落客，將廟宇以ｅ化的方式進行宣傳，正式走向年輕族群。
黃俊程說，約5、6年前，臉書打卡風潮興盛，在竹科當工程師的葉逸齊又開始動腦筋轉化行銷模式，決定將商家愛用的來店打卡轉變成「來殿打卡」，推出一個打卡保平安的想法，此外還成立社團回答年輕一輩較不懂的問題，如拜拜要買何種金紙不會出差錯等。
「推廣宗教信仰，實質是在宣揚為善觀念。」黃俊程說，信仰是在追求一種精神，城隍信仰的精神不僅結合生死學，也是在勸人為善勿作惡，是種行善的宣達。
(中時)
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