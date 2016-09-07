永和中秋慶團圓音樂晚會　10日仁愛公園登場

永和區公所將於9月10日舉辦「2016新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」。（葉書宏攝）

永和區公所將於9月10日舉辦「2016新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」。（葉書宏攝）

新北市永和區造育了許多藝文界的人才，也是素有「詞壇泰斗」美譽的作詞大師莊奴及知名作曲大師楊三郎的故鄉。永和區公所為了與民眾歡慶中秋佳節，感受中秋節的團圓氛圍，將於9月10日晚間7時至9時30分在永和仁愛公園露天音樂台舉辦「2016新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」。

永和區公所表示，希望透過「圓月耀新北永和夜饗宴」以「故鄉人團圓」的意念呈現音樂晚會，取材在地藝文大師莊奴、楊三郎之創作歌曲，加深民眾與永和地方之連結，一同在圓月下，回味大師的經典作品。

活動由新北市政府主辦、永和區公所承辦及陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇議員服務處協辦的「2016新北市永和中秋慶團圓音樂晚會」，眾星閃耀，希望為民眾帶來聽覺享受的夜饗宴。

演出陣容將邀請永和女子無双樂團以新式國樂曲風擔任開場演奏，另外還有小鳳飛飛之稱的方寧和小鄧麗君之喻的張瀞云、歌壇泰斗劉福助、心靈歌手黃思婷、入圍金曲的許富凱及金曲歌后秀蘭瑪雅，共同獻唱莊奴與楊三郎大師的經典名曲。最後壓軸邀請到動力火車到場為民眾獻唱。

晚會當天由曾任金曲獎評審委員韓賢光現場領團伴奏，卡司陣容有如金曲閃耀，十分堅強。透過富有情感的歌聲，彷彿走進時光隧道，重現兩位樂壇大師的經典之作，徜徉在懷舊、懷鄉的氛圍裡。

永和區長吳興邦表示，希望在家人團圓、親友相聚的中秋好時節，藉由舉辦音樂晚會讓遠方到永和來打拼的遊子或是地方子弟，皆能透過「我歌月徘徊」那耳熟能響的大師經典歌曲，讓音樂來傳遞情感，呈現中秋團圓的圓滿氣氛。

邀請市民鄉親闔家觀賞，一同邀月、賞月及頌月，享受不一樣的月光，同時體驗永和文化之美。活動當天，永和區公所特別準備應景中秋的柚子限量發放，與市民同歡慶中秋。

(中時)