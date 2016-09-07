外出找祖母迷路1天 警助智能不足女子返家

黃女迷路1天，大園派出所副所長蘇群芳（右）助及找到家人返家。（楊明峰翻攝）

25歲黃姓智能不足女子，5日上午向家人表示要外出找祖母後，離開新屋住家失聯，直到6日晚間出現在大園區華興路，在一戶民宅敲打寶特瓶、口中念念有詞，行為怪異，桃園市大園警分局大園所副所長蘇群芳、警員李宇翰巡邏發現，將她帶回派出所。

黃女到派出所後不斷啜泣，任憑男性員警怎麼詢問，搖頭不語回應，直到蘇群芳上前關心，黃女才表明因生理期、身體不適哭泣。而員警最後比對戶政資料，連絡其家人將她接回。

(中時)