蔡英文：把自己種成一株樹 長成希望森林

蔡英文總統今天接見「2016年第19屆全球熱愛生命獎章」得主，高度肯定各得獎人奮鬥不懈的精神，也期盼臺灣能形成堅持的文化，讓國家充滿希望。

蔡英文在致詞時表示，2012年，她曾經代表「周大觀文教基金會」，頒發「全球熱愛生命獎章」給「鋼釘天使」汪家伶及「聽障勇士畫家」洪啟堯等兩位得主。他們突破病痛障礙，展現出的豐沛生命力，令人感佩。

總統指出，過去19年來，「周大觀文教基金會」聚集全球超過43萬名志工的愛心與努力，共表揚了橫跨五大洲360位得主。本屆得主則是從兩千多名推薦者中脫穎而出，自印度、尼加拉瓜及貝里斯等世界各地來到臺灣。

她說，每一位得主的背後都有令人敬佩、值得學習的生命故事，臺灣很榮幸可以成為一個交流的平台，同時也感謝他們將豐沛的正向能量帶來臺灣，與我們分享對生命的熱忱。

對於「周大觀文教基金會」長期努力，讓大觀永不放棄的精神持續在臺灣及全球發光發熱，總統也表達由衷肯定與感謝之意。蔡英文認為「抱持希望、全力以赴、堅持到底，這就是周大觀」。各得主在抗震、抗癌及推動全責護理等不同的領域發光發亮，雖然面對不一樣的挑戰，但都跟大觀有著同樣的精神。這樣的精神，在世界不同的角落發揚，只要串連起來，就能產生無比的能量。

總統舉例，本屆4位得主「印度森林之子」札達夫‧佩揚（Jadav Payeng）、「肯亞種樹之母」萬家麗‧瑪阿塔伊（Wangari Muta Maathai）、「德國地球天使」菲利斯˙芬克拜納（Felix Finkbeiner），以及「臺灣樹王」賴倍元，長期努力種樹救地球，他們的堅持讓更多人投入行動。

總統也引用「全球熱愛生命獎章」故事集內容的一段話：「一個人的堅持，叫做執著；一群人的堅持，便成文化」，她希望臺灣也能形成這股堅持的文化，用眾人的堅持一起實現共同的目標，讓這個國家變得更好、充滿希望，就像周大觀所說的：「我們把自己也種成一株樹，一代一代種下去，長成一座健康的森林，長成一座愛的森林，長成一座希望的森林」。

(工商)