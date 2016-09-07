漁民廢物利用搞創意 魚線燈籠美呆了
無師自通搞創意！東港漁民林佳進，14年前接下嘉蓮社區發展協會理事長一職時，悟出空有建設無創意的問題，開始撿拾廢物再利用，將竹子組裝成鳥隻、用魚線編織成燈籠，讓社區的藝術氣息增添不少；近年他開民宿、教客人自製獨有的手藝品。
「只有建設，沒有創意，無效啦！」林佳進說，2002年他接下嘉蓮社區發展協會理事長一職，當時他54歲，為了經營好協會，中斷從小學二年級就開始從事的漁業工作，全心投入社區營造，但他發現，只有硬體建設成不了大器，又有創新作為才能突顯特色。
他說，當時的嘉蓮社區，有一大片爛泥，民眾還會趁半夜時在爛泥地上偷倒垃圾，環境相當髒亂，所以他首先處理環境問題，接著發現有許多廢物其實可以再利用，例如竹掃帚的細竹子、丟棄的魚線等，都可以透過動腦及動手的過程，脫胎換骨、煥然一新。
喜歡動腦思考的林佳進，開始將竹子拼裝成竹小鳥，維妙維肖的小鳥開始出現在社區裡，變成另類賞鳥趣事；但最令林佳進驕傲的是，他獨創全台獨一無二的「魚線燈籠」，他說，別人的燈籠會怕水，他的燈籠任憑風吹日曬都不會壞，不只好看還可以讓孫子當作球來玩。
林佳進為社區付出3年多的時光後功成身退，6年前在社區開民宿，民宿裡可見到他的巧手藝品，住宿旅客還可以拜師自製手工品，體驗不同的東港之旅。
(中時)
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