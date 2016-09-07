國中女生疑遭擄 苗警加強安全宣導
苗栗縣傳出國三女學生遭擄案件，苗栗縣警察局今天放學時加派警力前往各國中小學，進行安全宣導防護，呼籲同學和家長提高警覺，避免類似案件再度發生。
苗栗1名國中三年級女學生5日放學後，遭張姓男子誘騙強擄上車後強灌藥物，控制行動長達近1個小時，最後女同學佯稱肚子痛，才逃離魔爪，事件傳開引起地方人心惶惶。
警方循線查獲涉案張姓男子，今天前往彰化員林租屋處將他押回苗栗偵訊，相關案情仍在調查中；為讓家長和學生得以安心，苗栗縣警察局副局長游永中今天放學時間，特率領婦幼隊、少年隊員警前往國中校門口，向學生宣導安全守則，呼籲民眾提高警覺。
警方表示，如果學生在學校周邊懷疑被人跟蹤，應立刻往人潮較多的地方行走，伺機尋求協助，避免為了求快，往偏僻巷弄或無人公園方向行走；如遇到問路民眾，更要保持安全距離，最好攜帶哨子或警報器，放在衣袋中，在遭遇威脅時，可以達到警示或威嚇作用。
苗栗縣警察局指出，9月至10月期間，也將配合各國中小學，建置愛心服務站，結合義交、義警、導護義工和老師，於上下學期間，共同守望、維護學童之人身和交通安全。1050907
(中央社)
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