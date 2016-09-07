保育見效 多數座頭鯨種群移出瀕危名單

我要評比

美國國家海洋暨大氣總署今天宣布，隨著國際保育工作取得成效，美國已將座頭鯨（Humpback whale）多數種群移出瀕危物種名單。

美國和國際間過去40年的保護與復育工作，使全球14個座頭鯨種群片段中，有9個的數量擺脫歷史低點回升。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）主管漁業的助理局長索貝克（Eileen Sobeck）說：「這確實是個生態保育成功的故事。」

英國「衛報」（Guardian）報導，NOAA說，自國際社會近50年前禁止商業捕鯨以來，座頭鯨數目已穩定回升。

索貝克說：「在我們的海洋環境中，座頭鯨等各類鯨魚扮演著重要角色。」

商業捕鯨導致種族數量大幅減少，美國1970年將所有座頭鯨列入瀕危物種名單，如今只有4個種群片段仍在瀕危名單中，另1個列入受威脅名單。

NOAA說，國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）1982年作出迄今仍有效的暫停捕鯨決議，對座頭鯨數量回升發揮了重大作用。

NOAA在2010年將全球座頭鯨重新歸類為14個獨立種群，2015年提議將其中10個種群從瀕危名單剔除，並在作出最後決定前，開放公眾提供意見90天。（譯者：中央社劉文瑜）1050907

(中央社)