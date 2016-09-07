故宮前院長馮明珠 受聘北京故宮顧問

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剛卸任的國立故宮博物院前院長馮明珠今天在北京受聘為北京故宮研究院顧問。她表示，會竭盡所知、所能來擔任顧問。

中新網報導，馮明珠近日赴大陸訪問，並於6、7日在北京故宮發表兩場講座，今天受聘為北京故宮研究院顧問。

報導引述馮明珠表示，自己一生幾乎都在博物館工作，博物館事業是最熟悉也是最熱愛的工作，會竭盡所知、所能來擔任顧問。

北京故宮博物院院長單霽翔則表示，從2009年兩岸故宮首次院長互訪後，雙方在學術交流、合作辦展等領域有廣泛交流合作，期待兩岸故宮一起為傳播傳統文化努力。

馮明珠1950年7月出生，國立台灣大學歷史系碩士，是國內著名清史學者，曾任故宮圖書文獻處共20年，並在2012年9月18日至2016年5月20日擔任故宮博物院院長，在故宮任職逾30年，於今年隨政黨輪替卸任。1050907

(中央社)