偷友人車肇事落跑 警15小時內逮人

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22歲的夏姓男子偷友人車子落跑途中發生車禍，撞傷1對情侶後棄車逃逸，險讓友人揹黑鍋，警方15小時內循線逮人，將夏男依竊盜及公共危險等罪嫌送辦。

警方昨天凌晨據報，旗津區風車公園前發生追撞車禍，警方到場時，肇事的夏男已棄車逃逸，警方將遭追撞受傷的一對情侶送醫，他們僅輕微腦震盪，無生命危險。

警方事後以車追人，發現肇事車輛懸掛失竊車牌，從引擎號碼找到呂姓車主，但發現呂姓車主是苦主，車子稍早前被夏男偷走，夏男得手逃逸途中發生車禍，警方隨後於案發15小時內將他逮捕到案。1050907

(中央社)