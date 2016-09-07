偷友人車肇事落跑 警15小時內逮人
22歲的夏姓男子偷友人車子落跑途中發生車禍，撞傷1對情侶後棄車逃逸，險讓友人揹黑鍋，警方15小時內循線逮人，將夏男依竊盜及公共危險等罪嫌送辦。
警方昨天凌晨據報，旗津區風車公園前發生追撞車禍，警方到場時，肇事的夏男已棄車逃逸，警方將遭追撞受傷的一對情侶送醫，他們僅輕微腦震盪，無生命危險。
警方事後以車追人，發現肇事車輛懸掛失竊車牌，從引擎號碼找到呂姓車主，但發現呂姓車主是苦主，車子稍早前被夏男偷走，夏男得手逃逸途中發生車禍，警方隨後於案發15小時內將他逮捕到案。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。