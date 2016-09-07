苗縣抽檢稽查幼童車 超載率2成

苗栗監理站今天會同警方及縣府教育處到竹南鎮聯合稽查學童接送車，陸續攔獲15輛，其中3輛違規超載10餘名國小學童，當場開單處以新台幣3000元罰鍰。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，現今補習班及學童課後輔導中心接送車輛，多使用廂式客貨車為主，且為增加乘載人數，違規改裝座椅及超載情形嚴重，今天會同苗栗縣警察局、縣府教育處組成聯合稽查小組，前往竹南地區稽查幼童車及學童課後接送車，共稽查攔檢15輛，其中3輛違規超載。

鄭泉昌指出，經稽查如有違規改裝座椅者，可裁處2400元至9600元；若違規超載可處3000元到9000元，針對今天查獲違規車輛當場開罰，呼籲業者將心比心，並提醒家長挑選補習班或課後安親班時，多加留心接送車輛狀況，維護學童乘車安全。

此外，有鑒於今年7月發生陸客遊覽車火燒車釀成26死慘劇，苗栗監理站此次稽查也特別加強查核安全門使用標示、開啟是否正常、滅火器是否有效、輪胎胎紋等，維護學童上下學安全。1050907

(中央社)