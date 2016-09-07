78名詐騙犯遣送大陸 陸委會嚴正抗議
78名在亞美尼亞涉電信詐騙的台灣人遭遣送大陸，陸委會今天接獲消息後，立即向陸方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。陸委會表示，將努力與陸方溝通，爭取相關人員回台依法偵審。
行政院大陸委員會傍晚透過新聞稿表示，今天接獲陸方通報78名台灣民眾遭帶往中國大陸後，立即向陸方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。
陸委會強調，政府多次向陸方表達，勿將台灣民眾遣送至中國大陸，陸方此舉再次漠視政府呼籲，也影響雙方合作打擊跨境電信詐騙犯罪的互信基礎，更一再傷害台灣民眾感情。
陸委會已向陸方要求，相關人員被押抵中國大陸後，應依兩岸司法互助協議規定，及時進行人身自由限制通報，保障國人在陸相關司法權益、踐行正當法律程序；並本於人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜。
陸委會表示，對於已被遣送至中國大陸的涉案台灣民眾，政府也將持續努力與陸方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。
陸委會再次呼籲，兩岸應該珍惜過去對此類案件協商合作累積成果，持續良性溝通與對話，共謀妥善因應之道，以有效打擊跨國電信詐騙犯罪，強化保障兩岸人民的權益與福祉。1050907
(中央社)
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