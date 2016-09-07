遼寧運鈔車遭劫 車上有逾1.7億現金

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綜合央視微博及新華社等陸媒報導，大陸遼寧今天下午發生一起運鈔車搶劫事件，車上載有人民幣3500萬元現金（約新台幣1.75億元）。目前已有1名嫌犯被警方抓獲，另有3名嫌犯在逃。

報導指出，遼寧省營口市大石橋市一輛中國農業銀行的運鈔車今天下午被車上4名工作人員劫持，車上載有3500萬現金。

當地警方表示，目前有1名嫌犯被逮捕，仍有3名嫌犯在逃，案件正在調查中。

大陸媒體並發布警方公告，指嫌犯持有槍械相當危險，正在逃逸中，要求民眾盡量不要外出圍觀。1050907

(中央社)