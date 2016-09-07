北市公車機車事故 受困機車騎士救出

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北7日電)台北市消防局今天晚間6時33分獲報，內湖區金龍路發生公車和機車交通意外，機車騎士一度卡在公車下受困，消防局派遣18名消防人員前往現場，目前已順利把人救出。1050907

(中央社)