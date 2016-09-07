狂男持刀自殘喝農藥 警追逐搶農藥救人

警方及時趕到搶下農藥，將滿身是血的楊男送醫急救，化解一場虛驚。（葉書宏翻攝）

50歲楊姓男子日前疑因感情因素、與家人口角後心情鬱悶，酒後竟持刀自砍全身，還揚言喝農藥自殺，所幸警方及時趕到，將滿身是血的楊男送醫急救，化解一場虛驚。

楊男酒後持刀自砍導致全身鮮血直流，家人見狀趕緊報警，豈料，警方到場後他仍情緒激動，拿著農藥揚言吞藥自殺，警方獲報後趕往現場，現場警員好言勸說，但他死意堅決，拿著農藥從新北市中和區工專路一路狂奔至中和區興南路，警方立即徒步追逐並呼叫警網支援到場。

楊男當下向警方哭訴自己感情不順，已經不想活在世界上，警方見他要把農藥吞下，立即撲上前欲搶走農藥，卻因農藥罐沾滿血液手滑而行動失敗。

此時，警員先請該男子抽菸安撫情緒，並表示要替他擦拭血液以轉移注意力，趁他不備時一擁而上將農藥搶下，配合救護人員送往醫院就醫。

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