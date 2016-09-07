美研發射程500公里前線戰術飛彈
因應新戰爭環境，美國陸軍正在開發射程長達500公里的新式機動式戰術飛彈，預計將在2027年服役，取代已逐漸老舊，射程160公里的MGM-140(ATACMS)。
美國偵察戰士網(scout)報導，新式的機動戰術飛彈稱為「長程精準火力飛彈」 (Long Range Precision Fires Missile)，簡稱LRPF，是美國陸軍重點開發項目。項目負責人丹.歐伯伊(Dan Oboyle)說：「LRPF是攻擊、壓制、阻截敵軍的良好選擇，能夠精準的提供火力支援，以及遠程縱深打擊能力。為了簡化後勤，LRPF可以沿用現在美國陸軍的M142、M270多管火箭發射車」
LRPF最可能的研發單位是雷神公司(Raytheon)，雷神公司已得到5.7億美元的合約負責研發。雷神公司經理雷格.海恩斯(Greg Haynes)說：「1980年以來，火箭與飛彈的科技都有長足的進展，所以我們會全新設計。」
在GPS的導引技術下，原先不強調精準度的多管火箭(MLRS)也成為導向飛彈，因此這類型的多管火箭變成「GMLRS」。2006年的伊拉克戰爭與2009年的阿富汗戰爭，美軍首次將GMLRS投入戰場，有效地打擊塔利班陣地，而不會波及到其他平民區。
其實長程精確火箭的研發，中國大陸起步的比美國要早的多，四川航天工業總公司的衛士型火箭炮(WZ)，據稱最大射程可達400公里；新式的反艦型「衛士-64」，可以精準攻擊280公里內的各類船艦。衛士系列也提供給北韓使用，由於數百公里的長射程，因此距離停戰線僅40公里的南韓首都首爾，都在衛士火箭炮的射程範圍內，是南韓最大的軍事威脅。
(中時電子報)
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