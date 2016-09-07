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鍾麗緹陶醉再曝婚紗照 45歲身材太逆天

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鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
神情陶醉。(取自新浪娛樂)
鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
完全看不出年齡差距。(取自新浪娛樂)
鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
鍾麗緹最新婚紗照。(取自新浪娛樂)
鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
鍾麗緹身材火辣。(取自新浪娛樂)

45歲鍾麗緹梅開3度，與小12歲男友張碩倫戀情開花結果，預計在11月北京舉行婚禮。繼京劇風婚紗照，小倆口今(7日)又曝光一組現代版婚照，只見鍾麗緹身披深V純白婚紗，臨海而立，宛如代表作《人魚傳說》重現，S曲線全都露，一點也不像是3個孩子的媽。

鍾麗緹拍婚紗照好浪漫，頻頻與張碩倫深情相望，除了盡顯兩人甜蜜感情，她身上所穿的多套婚紗，有深V有緊身，也襯托出她的好身材，完全看不出是3個孩子的媽，也令網友驚艷大讚「鐘麗緹的身材保持的真好」、「天哪，完全看不出年齡差」、「保養的好，老公在幼稚園都有可能」。

(中時電子報)

鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
好開心。(取自新浪娛樂)
鍾麗緹再曝浪漫婚照 45歲身材太逆天
捧臉相望。(取自新浪娛樂)

關鍵字：鍾麗緹張碩倫婚紗照
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