男子持玩具槍 遭警起出毒品吸食器

張姓男子及陳姓女性友人7日凌晨投宿桃園市中壢區新興路上一間旅館，遭中壢警分局興國所副所長蔡文哲臨檢時，發現一把玩具槍，進而起出2組毒品吸食器、安非他命殘渣袋，坦承持有毒品，採尿同時被驗出陽性反應，訊後被依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)