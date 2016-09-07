明參加基本工資審議會？工商團體沒想要去

圖為社民黨與民間團體在勞動部前表達訴求，痛批薪資停滯不前卻又加上高工時，連基本工資都遠低於生活所需，呼籲應將薪資調高至2萬6千元。（資料照片 陳信翰攝）

行政院副院長林錫耀今下午接見七大工商團體代表，希望資方坐上談判桌，明天出席基本工資審議委員會。對此，商總副理事長許舒博會後表示，七大工商團體是否出席明天會議，今晚10點作成一致性決議。據了解，工商團體已決定不參加審議會。

許舒博表示，工商團體今天向政院高層表達訴求包括，一、勞資雙方並沒有那麼爭議對立，有些勞團指出的爭議希望明訂哪些企業對員工不照顧或傷害，應明確點出，針對那企業處理，不要讓勞資雙方在這氣氛下形成嚴重對立。

二，主張本外勞脫勾，對於本勞，應給多一點照顧，企業主多贊成本勞基本工資調幅應多一點，用外勞是增加國際競爭力度，若外勞薪資跟著一起調高，外勞也未必能獲得這些利益，本勞反而會失去工作機會。

三、其他的部份，訴求已送到立院法案，希望執政黨有擔當，內部問題自己解決，法案若連黨團都有意見，可以考慮撤回，若行政部門有意堅持到底，就應負起執政黨責任，不要因為有人抗爭就猶豫不決，讓這議題一直延燒下去，形成社會對立、勞資不安，這非社會之福。勞工政策應快刀斬亂麻，要怎麼訂，政府要有擔當。立院跟政院不能形成雙頭馬車，如此企業更無所依歸，若堅持一例一休就一例一休，全國休假就一致性，不要兩套標準。

至於大家關心明天勞資審議，基本工資跟時薪，七大工商團體都聽到政院勞動部經濟部說詞，至於明早會否出席，會採取一致性作法，晚上十點鐘七大工商團體會作出出席與否決定。

許舒博說，一旦出席會表達工商團體的立場，若不出席，政府在既有權責考量下，幅度有多大，經濟部或政府部門應考量現況，我們不排斥調高，但幅度也不是媒體說的是漫無目標，調得太高，企業可能就掛掉，勞工也未必受益；調得太低，勞工可能也沒好處，會贊成適度比例的調高。

他說，即便決議不出席，經過幾次溝通，工商團體也有底線，會適度讓行政部門了解。我們一直不希望造成勞資方對立，絕對會照顧好勞工。至於底線多少，許不方便說，追問是不是3%，他說，工商界會適度釋放一些訊息給行政部門，包括基本工資和時薪126元，都贊成適度調整，但希望本勞多照顧一點。

許舒博說，今天不管誰來抗議，執政黨都要為政策負責，不能今天絕食抗議，明天又推翻，這樣沒完沒了，我跟你談完，你下了決策，就要照遊戲規則走，工商團體並建議基本工資未來比照油電價建立公式，每年依那個公式去調整，大家就不要在吵這事情，不要每年提到審議委員會上演爭端大戲。

媒體追問副院長林錫耀有具體回應嗎？許說，林很堅決強調，一例一休就是政院政策，不會改變，甚至全國放假一致化也是政府政策，不會改變。

(工商)