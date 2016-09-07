楊豊彥接兆豐金、兆豐銀總座

楊豊彥接任兆豐金控及兆豐銀總經理。（資料照片，顏謙隆攝）

（20：47 更新內文）兆豐金控及兆豐銀總經理一職確定換角，財政部已改派由楊豊彥接任，取代現任兆豐總經理吳漢卿。

楊豊彥先前曾是台銀的副總，也當過紐約分行經理，在紐約時間長達五年，在台銀副總任內並主掌國外部，是台銀海外分行的大總管，可說是他出線擔任兆豐金控、銀行總經理的重要原因。

(工商)