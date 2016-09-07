廚師假的！ 車手才是真的

保七總隊ㄧ大隊機警逮獲黃姓詐騙車手。(張企群翻攝)

保安警察第七總隊派駐台灣銀行員林分行警員曾進城，今(7)日下午3時在營業廳執行防搶勤務時，發現一年輕男子手臂、脖子均有刺青，不斷在行內走動，反覆打手機聯繫並辦理提款，行跡可疑，遂向前關心有無需服務事項。

經詢問後，瞭解發現該名黃姓男子本今日上午才到員林分行以新臺幣1000元辦理開戶，下午立即有30萬款項匯入，並欲以提款單向分行王姓行員提領現金22萬元，其餘8萬元另以ATM提款，而連同早上開戶的1000元也要一併提領。

王姓行員與曾員均發覺有異，不符合常態，遂不動聲色，藉機以拖延戰術爭取查證時間，並立即查證匯款人相關資料。

曾員與黃姓嫌犯問答中，黃嫌辨稱其為臺灣銀行員林分行附近之某大壽司店廚師，恰巧員林分行與壽司店有生意往來，平日常有訂購壽司便當。銀行陳襄理立刻電洽壽司店，得知該餐廳員工名單並無此人，發現黃嫌是假的廚師，他所提領款項應有問題。

經大隊長陳金源指示追查，得知此款項由新竹某銀行匯出，黃嫌無法交代與被害人的關係與相關匯款理由。曾員與銀行人員共同運用經驗與技巧，交叉印証相關資料，曾員終於突破黃嫌心防，黃嫌坦承自己是詐騙集團車手，以每日收取4000元之代價，當詐騙集團人頭戶並至銀行提領詐騙匯款。全案已由保安警察第七總隊第一大隊依法移送轄區派出所偵辦。

(中時)