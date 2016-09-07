北韓代表訪北京 談核武問題
南韓消息人士7日透露，朝（北韓）核問題六方會談朝方副團長、北韓外務省美國局副局長崔善熙於6日抵達北京，對中國進行訪問。
韓聯社報導，聯合國安理會6日譴責北韓進行導彈試射。作為北韓核子重要人物，崔善熙此時訪問北京引人關注。韓國北韓大學院大學梁茂進教授就崔善熙訪華目的分析說，崔善熙此行可能是為與中方商討會談事宜，六方會談也好，四方會談也好，北韓或與中方商討構建新的對話方塊架。
梁茂進還說，中方擔心北韓會進行第五次核子試驗，時間點和北京就薩德入韓問題向韓美施壓的同時。另外，就朝核問題進行斡旋，構建新的對話方塊架。
(中時電子報)
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