男拿手機當鏡子偷窺 雖未偷拍仍遭法官沒收

李姓男子今年2月間潛入板橋麗寶百貨的員工廁所，將手機伸入隔壁女廁裡，透過手機待機全黑畫面反光偷窺女員工如廁，不僅遭判3月徒刑，手機也罕見地遭法官宣告沒收。

新北地院審理發現，李某遭識破偷拍後，雖然在離開廁所並秀出相機記憶卡內容，證明他並未偷拍女員工如廁，但承審法官認為李男將手機待機時的全黑螢幕當作鏡子窺探女子如廁，且李某也自承用到iPhone手機螢幕反射，有看到右邊廁間的女子小腿及鞋子，今依妨害秘密罪判3月徒刑，得易科罰金；拿來當作鏡子反射窺探女子如廁的iPhone手機也遭宣告沒收。

(中時)