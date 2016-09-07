亞美尼亞涉詐騙78台人遣陸 外交部嚴正抗議

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外交部今天表示，對於亞美尼亞政府在未告知我方且違背當事人意願的情況下，逕將78名疑涉詐騙的台灣人強行遣送中國大陸表達嚴正抗議，並要求亞美尼亞政府提出合理說明。

外交部指出，自8月26日獲悉台灣人遭亞美尼亞警方查扣護照與通信器材並被限制人身自由，駐俄羅斯代表處即積極與亞美尼亞相關單位及台灣人的委託律師接洽瞭解案情。

外交部表示，然而亞美尼亞除拒絕發給駐俄處人員簽證外，並向委任律師隱瞞被羈押國人行蹤，導致我方無法追蹤國人下落及維護其等司法權益。

外交部表示，亞美尼亞政府在偵調期間拒絕提供案情，並試圖隱藏被捕國人行蹤，缺乏正當法律程序，亞美尼亞政府的行為實已嚴重侵犯人權，並違反國際法原則與慣例。

外交部對於亞美尼亞政府上述做法深表遺憾，將透過管道向國際人權組織反映亞美尼亞違反程序、侵犯人權等行為。1050907

(中央社)