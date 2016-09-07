港立法會主席質疑周永勤棄選說法
香港立法會候選人周永勤今天聲稱在中國大陸深圳市受到威脅，因而棄選，但他的說法受到立法會主席曾鈺成質疑。
商業電台在報導中引述曾鈺成說，很奇怪為什麼會有人恐嚇一位支持率接近零的參選人。
屬於自由黨的周永勤是立法會新界西的候選人，他在選舉宣傳活動期間突然公開宣布棄選，期間外傳他受到另一名候選人威脅。
官方香港電台報導，周永勤下午向媒體說，他選前應一名朋友邀請到深圳，聲稱討論選舉問題。到了當地飯店房間後，有3名不認識的人進房，叫他棄選。
報導引述周永勤說，這些人表示，可以向他身邊的人士「採取行動」，又說出他的家人的生活習慣和財政來源，令他「驚慌」，因而決定棄選。1050907
(中央社)
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