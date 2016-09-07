王瞳長淋巴腫瘤 領悟工作不是最重要

藝人王瞳日前在節目上透露，兩年前曾淡出螢幕一陣子，其實是身體長了淋巴腫瘤，雖然打亂工作步調，卻也讓她明白，工作不應該是人生的第一順位，同時也開始思考創業的可能。

王瞳日前受邀上公視節目「誰來晚餐8」，拜訪將農業與科技結合、擺脫農人勞苦命窮的科技農夫蘇建鈞，王瞳在節目中分享她過去的經歷，包含拍戲以及與現在男友艾成創業的經驗。

王瞳自14歲出道拍戲，至今參與的作品高達20多部，但在2年前，她卻意外發現身體長了顆良性的淋巴腫瘤，她說，「那時候我毅然決然的不拍8點檔，消失在螢光幕前，當時大家都在猜我是不是去結婚生子了。」

因為長了腫瘤，王瞳才領悟到，工作不應該是人生的第一順位，也因為這場病，她開始思考創業的可能。她和藝人艾成交往後，兩人利用網路科技，賣起艾成的家鄉美食，初期忙的不可開交，卻也十分開心。

為了希望父母給予肯定，兩人努力打拚出成績，朝著結婚的目標前進，王瞳說，「現在人生的目標，家人是最重要的，跟家人的相處也很重要。」1050907

(中央社)