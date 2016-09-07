里約帕運開幕 健力女將林資惠掌旗

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里約帕運即將開幕，中華隊排在第144順位進場，並預計由5度參加帕運、兩度奪金的健力女將林資惠擔任掌旗官率隊進場。

2016里約帕運將在當地時間7日進行開幕典禮，中華隊在帕運開幕典禮中，排在第144順位進場，緊接在泰國之後，排在坦尚尼亞之前。

中華隊這次共有在田徑、健力、射箭、桌球、柔道、網球等6個運動種類中的13名選手獲得參賽權。

中華隊在里約奧運的開幕典禮中，由馬術女將汪亦岫都任掌旗官率隊進場，里約帕運也同樣選擇女性運動員擔任掌旗官。

中華民國殘障體育運動總會會長賴復寰表示，中華隊在帕運開幕典禮中，預計由5度參加帕運、兩度奪得金牌的健力女將林資惠率領團隊進場。

賴復寰說，林資惠預計將使用輪椅進場，輪椅會有特殊設計以裝置旗桿，幫助她能順利掌旗。

林資惠自2000年雪梨帕運至今，已經連續參加5屆帕運，她在2004年的雅典帕運、2008年的北京帕運，都在健力女子75公斤級拿下金牌，2012年的倫敦帕運也獲得銅牌。1050907

(中央社)