陸：東伊運犯血腥罪行 將堅決打擊
針對「東伊運」成員被證實駕車襲擊中國大陸駐吉爾吉斯大使館，大陸外交部發言人華春瑩今天說，以東伊運為代表的東突恐怖勢力多次針對大陸犯下「血腥罪行」，大陸將堅決打擊。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體詢問時，作上述表示。
華春瑩表示，這起恐怖攻擊事件發生後，大陸執法部門密切關注吉爾吉斯方面的調查進展，且應吉國請求給予必要協助。大陸將繼續支持吉國徹查全案，緝拿兇手。
她說，大陸堅決反對一切形式的恐怖主義，也堅決反對任何針對大陸外交機構和公民的暴力行徑，並願加強反恐國際合作，堅決維護大陸公民和機構的安全和利益。
華春瑩指出，以「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）為代表的東突恐怖勢力多次策劃和實施針對大陸的境內外恐怖事件，犯下「血腥的罪行」。
她表示，大陸堅決打擊以「東伊運」為代表的東突恐怖勢力，堅定維護人民的生命財產安全。
她提到，大陸並將繼續與包括吉爾吉斯在內的國際社會加強合作，共同打擊恐怖主義，維護包括大陸、地區和世界的和平安寧。1050907
(中央社)
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