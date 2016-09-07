謊稱涉及刑案 退休老婦遭騙百萬元
江姓婦人7月接獲詐騙集團來電，佯稱電話費未繳，又告知對方電話涉及刑案，需繳交保障金，江某不疑有他，先後提領共100萬元，交給一名自稱替代役的男子，江某事後驚覺遭騙向永和警分局中正橋派出所報案。
警方了解案情後立即調閱江婦交付現金地點的監視器畫面，鎖定收取現金之詐騙犯嫌後，持續追蹤該男子的去向。
警方發現犯嫌離開現場後便走到中正橋下搭乘計程車前往台北車站，並搭乘高鐵前往台中。警方數次前往台中循線追緝，最後在台中市三民路及太平路口發現犯嫌將詐騙所得交給駕駛白色自小客車之人後，由另外一名男子騎乘摩托車將犯嫌載離現場。警方循線約談5人，訊後依詐欺罪函送偵辦。
(中時)
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