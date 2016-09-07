動健康校園風 致理科大培訓世代志工

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新北市在校園推動「動健康」，社會局今天與致理科技大學合作，培訓世代志工培訓種子，1560名大一新鮮人，參與3小時的懂老訓練課程，老師帶領瞭解老化是怎麼回事。

新北市從民國102年起，開始推動「高齡照顧存本專案」，利用佈老志工和世代志工的培訓和服務，讓社會更懂老、敬老、親老。

社會局表示，今年8月起，加入動健康，希望讓銀髮長輩活得更健康、更快樂。其中世代志工鎖定企業、團體和學生訓練，迄今已有4萬多人加入，並到社區服務陪伴長輩。

致理科技大學校長尚世昌表示，致理跳脫一般大學的新生訓練模式，特別與市府合作，融入懂老訓練和動健康的元素，讓11個系1560名新生，除認識學校外，也認識社區和社會，學生回到家中可多關心父母和長輩，未來學校也會透過社會局安排到各社區服務。

課外活動指導組長黃國光表示，服務學習是近來大專校院被討論的議題，受到教育改革衝擊，大學教育提供全人教育，培養溝通、協調、多元化之專業人才能力倍受考驗。為輔導學生在求學階段與社區連結，並從中發展完整人格之經驗，學校為學生規劃完整課程，提供學生於服務中學習之機會。

今天活動在專業老師帶領下，學生集體運動，場面壯觀。指導老師希望先從自家做起，帶領阿公阿嬤多做運動，未來再到社區陪伴銀髮長輩一起「動健康」。1050907

(中央社)