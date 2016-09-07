彰化設風場 蔡總統：中部執政成敗關鍵
兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天表示，彰化的風場得天獨厚，應該好好的利用，若能成功，對民進黨在彰化、甚至中部地區，可以說是執政成敗的關鍵。
彰化積極發展綠能，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場，有21處最具潛力風場集中在彰化外海，彰化具有發展風力發電的先天條件，民進黨中常會今天邀請彰化縣長魏明谷以「綠能文化、智慧大縣」為題進行專案報告。
民進黨發言人王閔生會後轉述蔡總統的裁示指出，建構綠能產業所需的基礎建設一定要規劃出來，彰化的風場得天獨厚，應該好好的利用，若能成功，對民進黨在彰化、甚至中部地區，可以說是執政成敗的關鍵，她要拜託大家加速進行。
蔡總統說，這絕對不是一個把風車做上去、電發出來就此結束的事，它是一個很大很大的工程，無論是海事工程的能力，或是對於近海環保生態的影響，都要充分規劃溝通。
蔡總統也指示電業法也要趕快通過，至於外商投資的問題，無論是投資障礙，或者需要協助的地方也要快速地來解決；她也表示鹿港國家歷史風景區是一個很大的計畫，目前決定由文化部進行跨部會協調，請各部會持續加速進行。
至於推動離岸風力是否會造成漁民傷害，引發抗爭？魏明谷中常會後受訪則說，彰化北部有台中火力發電廠，南部有六輕，兩害相權取其輕，發展離岸風力對彰化縣民健康更有幫助，因此環保團體並沒有反對風力發電，僅提醒要注意白海豚的生態問題。1050907
(中央社)
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