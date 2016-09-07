總統盼形成堅持的文化 讓國家充滿希望

總統蔡英文今天接見「2016年第19屆全球熱愛生命獎章」得主暨家屬，她除了高度肯定各得獎人奮鬥不懈的精神，並盼台灣也能形成堅持的文化，讓國家充滿希望。

蔡總統致詞指出，過去19年來，「周大觀文教基金會」聚集全球超過43萬名志工的愛心與努力，共表揚了橫跨五大洲360位得主。本屆得主則是從2000多名推薦者中脫穎而出，從印度、尼加拉瓜及貝里斯等世界各地來到台灣。

總統認為，每一位得主的背後都有令人敬佩、值得學習的生命故事，台灣很榮幸可以成為一個交流的平台，同時也感謝他們將豐沛的正向能量帶來台灣，與大家分享對生命的熱忱。

她說，每一位得主在不同領域發光發亮，雖然面對不一樣的挑戰，但都跟周大觀有著同樣的精神。這樣的精神，在世界不同的角落發揚，只要串連起來，就能產生無比的能量。

蔡總統也引用「全球熱愛生命獎章」故事集內容的一段話「一個人的堅持，叫做執著；一群人的堅持，便成文化」，她希望台灣也能形成這股堅持的文化，用眾人的堅持一起實現共同的目標，讓這個國家變得更好、充滿希望。

「2016年第19屆全球熱愛生命獎章」得主暨家屬由周大觀文教基金會創辦人周進華及衛生福利部次長呂寶靜陪同，赴總統府晉見蔡總統，總統府副秘書長姚人多也在座。1050907

(中央社)