老年嘿咻有利女性 男性恐「傷心」

國外一項研究顯示，頻繁且令人愉悅的性愛，會對年長男性帶來心血管風險，但規律且亢奮的性愛卻能讓年長女性免於一些健康問題。

法新社報導，這項大規模研究的首席作者、美國密西根州立大學（Michigan State University）社會學副教授劉慧（Hui Liu，音譯）說：「原本普遍認為性生活對所有人都有一致的健康好處，研究結果挑戰了這項觀點。」

研究人員透過這個聯邦資助的研究項目，分析了全美2204名年紀介於47歲到85歲的樣本資料，研究結果刊登於「健康與社會行為期刊」（Journal of Health and Social Behavior）。

研究人員指出，參與研究的女性中，相較從性愛得到較少滿足感者，對性愛感到極度歡愉或滿足的年長女性，較不易罹患高血壓。

劉慧表示，高潮時分泌的女性賀爾蒙，對女性健康有益。

相反地，每週有1次以上性愛的男性，卻面臨較高的心血管風險。

劉慧說：「引人注意的是，我們發現每週有1次或以上性愛的年長男性，面臨心血管問題風險的機率，是性生活不活躍年長男性的2倍；此外，相較沒有歡愉性愛者，與伴侶有極度歡愉性愛的年長男性，有較高的心血管問題風險。」

劉慧表示，年長者因醫學或情緒上的原因，比年輕人更難達到高潮，年長者為達高潮得更加賣力，從而增加心血管系統負擔。她也提到，睪丸激素水平，以及使用藥物提升性慾，對男性心血管健康恐有負面影響。

研究團隊測得的心血管風險有高血壓、心跳加速、體內C反應蛋白（C-reactive protein）爆增；測得的心血管疾病則有心臟病、心臟衰竭和中風。（譯者：中央社陳亦偉）1050907

(中央社)