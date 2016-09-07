老年嘿咻有利女性 男性恐「傷心」
國外一項研究顯示，頻繁且令人愉悅的性愛，會對年長男性帶來心血管風險，但規律且亢奮的性愛卻能讓年長女性免於一些健康問題。
法新社報導，這項大規模研究的首席作者、美國密西根州立大學（Michigan State University）社會學副教授劉慧（Hui Liu，音譯）說：「原本普遍認為性生活對所有人都有一致的健康好處，研究結果挑戰了這項觀點。」
研究人員透過這個聯邦資助的研究項目，分析了全美2204名年紀介於47歲到85歲的樣本資料，研究結果刊登於「健康與社會行為期刊」（Journal of Health and Social Behavior）。
研究人員指出，參與研究的女性中，相較從性愛得到較少滿足感者，對性愛感到極度歡愉或滿足的年長女性，較不易罹患高血壓。
劉慧表示，高潮時分泌的女性賀爾蒙，對女性健康有益。
相反地，每週有1次以上性愛的男性，卻面臨較高的心血管風險。
劉慧說：「引人注意的是，我們發現每週有1次或以上性愛的年長男性，面臨心血管問題風險的機率，是性生活不活躍年長男性的2倍；此外，相較沒有歡愉性愛者，與伴侶有極度歡愉性愛的年長男性，有較高的心血管問題風險。」
劉慧表示，年長者因醫學或情緒上的原因，比年輕人更難達到高潮，年長者為達高潮得更加賣力，從而增加心血管系統負擔。她也提到，睪丸激素水平，以及使用藥物提升性慾，對男性心血管健康恐有負面影響。
研究團隊測得的心血管風險有高血壓、心跳加速、體內C反應蛋白（C-reactive protein）爆增；測得的心血管疾病則有心臟病、心臟衰竭和中風。（譯者：中央社陳亦偉）1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。