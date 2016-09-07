市圖龍潭分館暨鄧雨賢紀念館開工

桃園市長鄭文燦今天出席「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館開工動土典禮」，他說紀念館預計在107年3月完成主體工程，並於同年底完成內裝。

他指出，待完工後，將與「鐘肇政文學地景園區」成為龍潭亮點，也成為「浪漫台三線」的重要文學地標，市府會抓緊進度，認真完成這項重要的文化工程。

鄭文燦指出，今日的正式動工令人期待已久，堪稱龍潭盛事，這座圖書分館將成桃園最大圖書分館，未來不只可典藏書籍，也能將台灣音樂的影音作品保留，整合資訊及影音科技，兼具人文、音樂、科技及在地特色，讓文化向下扎根、連結歷史，成為龍潭地標及重要文化景點。

他說，工程預定興建地上4層樓，總樓地板面積達2540坪，工程費用達新台幣3億2000萬元，包括景觀工程5000萬元、主體工程2億7000萬元；此外，也會編列1億多元進行內裝工程與藏書。

鄭文燦也說，桃園升格後，市府針對龍潭行政園區進行部分調整，除調整位置使進出道路更方便，也搭配景觀工程及透光設計，讓建築具綠建築特色，也能與地景、環境融合，讓市民能以愉快心情接近書籍與音樂，未來也將爭取綠建築標章。

他提到，鄧雨賢是客家才子，也是文化國寶，更被稱為「台灣民謠之父」，所處的1920至1930年代，正是台灣音樂萌芽年代，而當時社會意識逐漸抬頭，台灣音樂開始走上歷史舞台，流行音樂開始訴求個人人格、感情自由及個性解放，這些歌曲不僅反抗封建文化的枷鎖，也成為台灣歌謠的第一個印記，鄧雨賢正是當時的重要音樂創作家。1050907

(中央社)